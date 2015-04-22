بالفيديو.. تجهيز ساحة مسجد الدوحة بالإسماعيلية لاستقبال عزاء"الأبنودى"

رصدت كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة استعدادات أمنية مكثفة لتجهيز ساحة مسجد الدوحة بالطريق الدائرى، لاستقبال المعزيين فى وفاة الخال عبد الرحمن الأبنودى، وتم تغيير مكان العزاء من منزله بقرية الضبعية لمسجد الدوحة، نظرا لضيق المكان وصعوبة الوصول إلى المنزل.

وتم تزيين جدران الساحة المحيطة بالمسجد والمخصصة لمناسبات العزاء بعلم مصر، وتم وضع لافتة كبيرة فى الطريق المؤدى إلى المسجد، مكتوب عليها عزاء الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى.

وتوفى الشاعر الكبير عصر أمس الثلاثاء، بالمركز الطبى العالمى طريق الإسماعيلية القاهرة، إثر تعرضه لجلطة مفاجئة بالمخ، دخل على إثرها غرفة العمليات لإجراء جراحة لإزالة تجمع دموى بالمخ، وظل بالعناية المركزة بعد إجراء العملية فجر السبت الماضى، وحتى وفاته عصر الثلاثاء بالعناية المركزة. وتم دفنه أمس بمقابر منطقة جبل مريم بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والأدباء والفنانين وأهالى الإسماعيلية.