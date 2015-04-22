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زراعة سوهاج تعقد دورة تدريبية للعاملات لتوعيتهن بالمجال الزراعى

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زراعة سوهاج تعقد دورة تدريبية للعاملات لتوعيتهن بالمجال الزراعى زراعة سوهاج تعقد دورة تدريبية للعاملات لتوعيتهن بالمجال الزراعى
قامت وحدة التنمية الإدارية بالإرشاد الزراعى التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج، بعقد دورة تدريبية للعاملات بمديرية الزراعة والإدارة الزراعية بسوهاج.

وقام المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بإلقاء محاضرة استهدفت توعية العاملات بالمجال الزراعى على أبسط الطرق التى يمكن من خلالها تصنيع المواد الغذائية بالمنزل .

حضر الندوة مدير عام الزراعة وجمع كبير من سيدات الإدارة الزراعية بسوهاج، وبعض المهندسات المتخصصات فى مجال الصناعات الغذائية بمديرية الزراعة .

وصرح المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، بأن هذه الندوة تأتى فى إطار الاهتمام بتحسين دخل الأسرة من خلال استخدام الإمكانيات المتاحة للقيام بمشروعات صغيرة يمكن أن تدر دخلاً مناسباً للأسرة، بالإضافة إلى تلبية بعض الاحتياجات الغذائية، وذلك خلال تصنيع بعض السلع الغذائية التى لا يلزمها تكلفة عالية، وبالتالى توفير جزء من دخل الأسرة، هذا إلى جانب المحافظة على صحة أفراد الأسرة .

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