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محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة رئيس مباحث قسم ثالث العريش

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محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة رئيس مباحث قسم ثالث العريش محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة رئيس مباحث قسم ثالث العريش
قدم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم، واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد محمد خالد عبد اللطيف السحيلى، رئيس مباحث قسم ثالث العريش والذى استشهد فجر اليوم، متأثرًا بإصابته على خلفية الهجوم الإرهابى الغادر الذى استهدف قسم ثالث العريش يوم 12 الجارى.

ونعى محافظ الشرقية شهيد الواجب الوطنى، وقال: "مهما فعل الإرهاب من قتل لأبنائنا من شهداء الجيش والشرطة لن يثنينا عن المضى قدمًا فى مكافحة الإرهاب الأسود الذى لا دين له ولا وطن، وسنمضى قدمًا للدفاع عن أرض مهما كلفنا ذلك من أرواح ودماء ".

قرر المحافظ اطلاق اسم الشهيد على المدرسة الثانوية بقرية حانوت ومخاطبة رئاسة الوزراء لتوفير فرصة أداء فريضة الحج لوالدى الشهيد هذا العام على نفقة الدولة .

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مصر 365

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