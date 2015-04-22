بالصور.. وفد المجلس الأعلى للصيدلة بماليزيا يزور جامعة المنصورة

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، وفد لجنة المجلس الأعلى للصيدلة بماليزيا، يضم الوفد السيدة روزنانى بنت هاشم عميد جامعة سايبر جايا للعلوم الطبية، والدكتور محمد كارول إقبال عميد جامعة كبا نجسان الماليزية، والدكتور عزمان يحيى سكرتير الهيئة الماليزية للعلوم الصيدلية.

وذلك بحضور الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، والدكتور الهلالى الشربينى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة نسرين صلاح عمر المشرف العام على الوافدين، والدكتورة منى زغلول وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة داليا رشاد مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

تهدف الزيارة لمناقشة الحصول على المعادلة والاعتراف بالدرجة العلمية لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية بماليزيا، كما تناول اللقاء التعرف على منهج الصيدلة الاكلينيكية المقدم للطلاب الماليزيين.

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر، إلى أن هناك العديد من التخصصات بكلية الصيدلة مع وجود برنامجين للدراسة العادية متوفر للطلاب الوافدين ولا يوجد فرق بين المنهج فى البرنامجين والبرنامج الإكلينيكى باستثناء زيادة عدد الكورسات فى الصيدلة الإكلينيكية.

وأكدت الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة، أن البرنامج (الصيدلة اإيكلينيكى) معترف به من مجلس الجامعة، كما أن الاختلاف فى اسم البرنامج فقط.

>

>

صورة للوفد داخل جامعة المنصورة



>

صورة جماعية للوفد



>

صورة للوفد داخل مكتب رئيس الجامعة