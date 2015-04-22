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بالصور.. محافظ السويس يتفقد تشغيل بعض مشروعات التكوين المهنى

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قام اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم، بتفقد مركز التكوين المهنى بالملاحة، حيث تأكد من تشغيل أقسام الخياطة والتطريز وورش النجارة واللحام والحدادة.

وطالب المحافظ تشغيل باقى المشروعات المتوقفة، مثل الكهرباء والتبريد والتكييف والمطبعة.

وأكد اللواء العربى السروى، على سرعة بدء تدريب المتسربين من التعليم.

رافق المحافظ فى الجولة على أمين القيادى بحزب الوفد، وسيد أبو طالب أمين الحزب الناصرى، وعدد من مسئولى مركز التكوين المهنى بالملاحة.

جانب من الجولة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الجولة

تفقد المشروعات -اليوم السابع -4 -2015
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تفقد المشروعات

إحدى الورش الصناعية -اليوم السابع -4 -2015
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إحدى الورش الصناعية

المنتجات والخامات -اليوم السابع -4 -2015
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المنتجات والخامات

متابعة الأعمال -اليوم السابع -4 -2015
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متابعة الأعمال

حديث جانبى مع بعض العاملات بالمشروعات -اليوم السابع -4 -2015
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حديث جانبى مع بعض العاملات بالمشروعات

تفقد أحد المحلات -اليوم السابع -4 -2015
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تفقد أحد المحلات

داخل أحد المحلات -اليوم السابع -4 -2015
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داخل أحد المحلات

حديث جانبى مع العاملين -اليوم السابع -4 -2015
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حديث جانبى مع العاملين

محافظ السويس يرافقه عدد من القوى السياسية -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ السويس يرافقه عدد من القوى السياسية


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