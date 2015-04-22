بالصور.. محافظ السويس يتفقد تشغيل بعض مشروعات التكوين المهنى

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم، بتفقد مركز التكوين المهنى بالملاحة، حيث تأكد من تشغيل أقسام الخياطة والتطريز وورش النجارة واللحام والحدادة.

وطالب المحافظ تشغيل باقى المشروعات المتوقفة، مثل الكهرباء والتبريد والتكييف والمطبعة.

وأكد اللواء العربى السروى، على سرعة بدء تدريب المتسربين من التعليم.

رافق المحافظ فى الجولة على أمين القيادى بحزب الوفد، وسيد أبو طالب أمين الحزب الناصرى، وعدد من مسئولى مركز التكوين المهنى بالملاحة.



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جانب من الجولة



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تفقد المشروعات



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إحدى الورش الصناعية



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المنتجات والخامات



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متابعة الأعمال



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حديث جانبى مع بعض العاملات بالمشروعات



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تفقد أحد المحلات



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داخل أحد المحلات



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حديث جانبى مع العاملين



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محافظ السويس يرافقه عدد من القوى السياسية