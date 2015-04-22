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أهالى الشرقية يستقبلون جثمان الشهيد السحيلى بالهتاف ضد الإخوان

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أهالى الشرقية يستقبلون جثمان الشهيد السحيلى بالهتاف ضد الإخوان أهالى الشرقية يستقبلون جثمان الشهيد السحيلى بالهتاف ضد الإخوان
استقبل أهالى مركز كفر صقر، بهتافات معادية للإخوان، جثمان الشهيد الرائد محمد خالد السحيلى، رئيس مباحث قسم ثالث العريش، الذى استشهد صباح اليوم متأثرا بجراحه إثر إصابته فى التفجير، الذى استهدف قسم ثالث العريش منذ أيام.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عليه، بعد قليل، بمسجد مركز السحيلى لتحفيظ القرآن الكريم.
>وردد المشيعون أثناء حمل الجثمان، هتافات مناهضة للإخوان منها "الشعب يريد القضاء على الإخوان، لا إله الا الله الشهيد حبيب الله والإخوان أعداء الله".

يشارك فى تشيع الجنازة العسكرية اللواء المليجى فتوح مدير أمن الشرقية، ورئيس المباحث الجنائية بشمال سيناء، والعميد أيمن الفقى، مأمور مركز كفر صقر.

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