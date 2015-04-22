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عدم شرب المياه بصور كافية يضعف التمثيل الغذائى ويرفع نسبة السموم بالجسم

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عدم شرب المياه بصور كافية يضعف التمثيل الغذائى ويرفع نسبة السموم بالجسم عدم شرب المياه بصور كافية يضعف التمثيل الغذائى ويرفع نسبة السموم بالجسم
يهمل الكثيرون شرب المياه بصورة كافية، وهو ما يتسبب فى العديد من الأضرار الصحية ومنها الإصابة بالجفاف والبدانة.

المياة الصحية


>قالت الدكتورة مها شاكر، أخصائية علاج السمنة والتغذية العلاجية، إن أحد عوامل إصابة الأشخاص بالبدانة فى الأوانة الأخيرة عدم تناولهم مياه بقدر كافٍ أو بطريقة غير صحيحة، نظرًا لتجاهل الكثيرين لفوائدها الصحيحة.

فوائد المياة الصحية وأضرار عدم تناولها


>وتستكمل د. مها قائلة: "هناك فوائد عديدة لتناول المياه للأشخاص العاديين والبدناء أهمها سرعة عملية الإيض والتى تشمل:
>- التمثيل الغدائى.
>-حرق الطعام للحصول على الطاقة اللازمة لاستمرار الحياة لذلك عدم شرب المياه بطريقة صحيحة أو بكمية كافية من العوامل التى تبطئ من عملية التمثيل الغذائى ما يساهم فى تعرض الأشخاص لبعض المشاكل منها:
>1)عدم إنقاص الوزن.
>2) حدوث إمساك يقلل سرعة عملية الإيض .
>3) تعرض الأشخاص للجفاف .
>4)ارتفاع نسبة السموم بالجسم .
>5) تقلل كفاءة أجهزة الجسم الداخلية نظرًا لأن الماء يجعل الكبد والكلى وغيرها تعمل بكفاءة أعلى.

وتابعت د. مها قائلة: "يفضل شرب الماء البارد لأن الجسم سيستخدم من طاقته الداخلية لتدفئتها".
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