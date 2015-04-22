ضبط مضيفة ملهى ليلى بالغردقة تمارس الرذيلة مع تاجر دواجن

ألقت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على مضيفة بإحدى الملاهى الليلية بالغردقة أثناء ممارستها الرذيلة مع تاجر دواجن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، لمباشرة التحقيقات.>كانت معلومات قد وردت للمقدم محمد عبد الفتاح رئيس قسم مكافحة الآداب بالبحر الأحمر، عن قيام مضيفة بإحدى الملاهى الليلية فى الغردقة بممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن الرائد شريف خليل وكيل مباحث الآداب، من ضبطها أثناء ممارستها الرذيلة مع تاجر دواجن، وتمت إحالتها إلى النيابة، لمباشرة التحقيقات.