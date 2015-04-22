ضبط بندقية وطلقات خرطوش بحوزة عامل ومزارع فى مطروح

تمكنت وحدة مباحث الضبعة، من ضبط بندقية خرطوش بروحين، بدون ترخيص، فى منزل عامل زراعى، وضبط 15 طلقة خرطوش، بحوزة مزارع.

كانت البداية بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم الضبعة، باتجار "مجاهد.س.أ" - 42 سنة عامل زراعى فى الأسلحة النارية والذخائر، بدون ترخيص فداهمته قوة وضبطت بحوزته بندقية خرطوش بروحين فى مسكنه وتبين عدم تواجده.

كما وردت معلومات، باتجار "خميس.ح.ع" 28 سنة مزارع فى الأسلحة النارية والذخائر وعقب تقنين الإجراءات داهمته قوة وضبطت بحوزته 15 طلقة خرطوش، عيار 12 و2 سيارة أحدهما تحمل لوحات معدنية رقم 4341 ج هــ أ والثانية بدون لوحات معدنية، تحرر بالواقعتين المحضران اللازمان وباشرت النيابة التحقيق.

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