النيابة تحقق مع أعضاء شبكتين لممارسة الجنس الجماعى بالمهندسين وفيصل

تباشر كل من نيابتى الهرم والدقى، التحقيق مع أعضاء شبكتين لممارسة الجنس الجماعى بالمهندسين وفيصل.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى مدير الإدارة من ضبط شقتين للأعمال المنافية للآداب بالجيزة.

ووردت معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد بوجود شقتين إحداهما فى شارع جامعة الدول العربية الكائن بالمهندسين، والثانية فى شارع فيصل بالجيزة وكرا لأعمال الدعارة.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات حول تلك الوقائع بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل، تم التأكد من صحة الوقائع فخرجت قوة أمنية على رأسها العقيد عصام أبو عرب والعقيد أحمد طاهر والمقدم تامر فاروق، والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف، وتم مداهمة شقة جامعة الدول العربية وتم ضبط زعيمة الشبكة وساقطتين متلبستين أثناء ممارسة الجنس الجماعى مع تاجر بمنطقة الموسكى مقابل ألفى جنيه للفتاة الواحدة، والتى تقوم بدفع 500 جنيه للقوادة من المبلغ .

كما تم تحرير أوقية ذكرية وزجاجة خمور ومبالغ مالية متحصلات الجريمة، بالإضافة إلى الملابس الداخلية والخارجية للمتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإرسال المتهمين إلى النيابة.

كما تكرر نفس الموضوع داخل شقة فى منطقة فيصل دائرة قسم الهرم، وتم ضبط قواد زعيم الشبكة وثلاثة نساء ساقطات مع تاجر أثناء ممارسة الجنس الجماعى معه مقابل ألفى جنيه لكل فتاة منها 500 جنيه للقوادة، وتم ضبط متحصلات الجريمة وحرر محضر الواقعة، وأرسل المتهمون إلى النيابة.

وتبين من مناقشة النساء المتهمات فى الواقعتين المضبوطين، أنهن متزوجات وعلى ذمة رجال وأنهن يقومن بممارسة تلك النشاط لسد احتياجاتهن المعيشية.

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