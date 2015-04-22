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استنفار لتأمين شركات البترول بعد تفجير أحد خطوط الغاز بالبحيرة

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استنفار لتأمين شركات البترول بعد تفجير أحد خطوط الغاز بالبحيرة استنفار لتأمين شركات البترول بعد تفجير أحد خطوط الغاز بالبحيرة
شهدت منطقة إدكو بالبحيرة حالة من الاستنفار الأمنى الشديد بعد أن فجر مجهولون أحد خطوط الغاز القريب من الطريق الدولى وإبطال مفعول قنبلة أخرى بمركز محابس الغاز بمنطقة المعدية.

وكثفت قوات الشرطة تواجدها لتأمين المؤسسات الحيوية وشركات البترول بمنطقة إدكو ودفعت بعدد من المجموعات القتالية لتأمين جميع خطوط الغاز والبترول فيما مشطت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات محيط الانفجار مستعينة بالكلاب البوليسية للبحث عن أى متفجرات أخرى.

كان مجهولون عبوتين شديدتين الانفجار بأحد خطوط الغاز فى منطقة المعدية بإدكو وأنقذت العناية الإلهية الأهالى من كارثة كبرى لعدم وجود غاز بالخط وانتقل خبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال يس مدير الحماية المدنية ومشطوا المنطقة فعثروا على قنبلة أخرى داخل غرفة المحابس الخاص بخطوط الغاز وتمكنوا من إبطال مفعولها.

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مصر 365