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ضبط 3 صينيات وماليزيتين يمارسن الدعارة مع رجل أعمال بنادى صحى بالمهندسين

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ضبط 3 صينيات وماليزيتين يمارسن الدعارة مع رجل أعمال بنادى صحى بالمهندسين ضبط 3 صينيات وماليزيتين يمارسن الدعارة مع رجل أعمال بنادى صحى بالمهندسين
نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى مدير الإدارة العامة، اليوم، فى القبض على 3 سيدات صينيات وفتاتين من ماليزيا يمارسن الدعارة رجل أعمال مصرى بالمهندسين.

كانت وردت معلومات للعقيد أحمد صلاح تفيد بقيام صاحب نادى الصحى باستقطاب راغبى المتعة الحرام من الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل ألف جنيه لجلسة المساج، أمر اللواء حسن عباس مدير إدارة النشاط الخارجى بعمل خطة بحث وضبط المتهمين.

وبعد إجراء التحريات والمعلومات السرية التى اعدها العقيد أيمن بيومى والعقيد سيد السماحى تمت مداهمة النادى بمنطقة المهندسين وتمكن المقدم سيد عبد الغفار ضابط الإدارة من ضبط 3 سيدات صنيات وفتاتين من ماليزيا ورجل أعمال مصرى متلبس، وتم التحفظ على هواتف محمولة وأموال والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365