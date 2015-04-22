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القوات العراقية تحبط هجوما بسيارة مفخخة قرب مصفى "بيجى" النفطى

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القوات العراقية تحبط هجوما بسيارة مفخخة قرب مصفى "بيجى" النفطى القوات العراقية تحبط هجوما بسيارة مفخخة قرب مصفى "بيجى" النفطى
صدت القوات العراقية المشتركة اليوم الأربعاء هجوما بسيارة مفخخة بالقرب من مصفى "بيجي" الأكبر بين مصافى النفط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقال مصدر أمنى بصلاح الدين "إن القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبى والفرقة الذهبية تحكم سيطرتها على مصفى "بيجي" بالكامل، وأحبطت اليوم هجوما لتنظيم (داعش) الإرهابى بسيارة مفخخة يقودها انتحارى قرب المصفي".

ولفت إلى أن شرطة صلاح الدين بإسناد قيادة العمليات والشرطة الاتحادية مسكت الأرض داخل مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، فيما يسيطر "الحشد الشعبي" على مخارج المدينة باتجاه جبال حمرين.

وعلى صعيد آخر، ذكر قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبورى أن قوات تحرير المحافظة لم تدخل أية معركة، وأنه يتم تحضيرها لاستعادة محافظة نينوى شال غربى العراق وتحريرها من قبضة (داعش)، وقال "إن الوحدات العسكرية تتدرب بشكل متميز على أرض تشبه جغرافيا محافظة نينوى وسيتم تسليحها فى أقرب وقت".

جاء ذلك خلال لقاء الجبورى، الذى عين حديثا بالمنصب بعد حل قيادة عمليات نينوى إثر سقوط الموصل، مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، حيث تم بحث استعدادات عملية تحرير نينوى.

ومن جانبه، أشار رئيس اللجنة النيابية حاكم الزاملى إلى أن لجنة الأمن والدفاع تدعم القوات العسكرية وترى وفق الرؤى التى اطلعت عليها من قبل القادة والمستشارين العسكريين أن الخطوة الأولى هى تحرير محافظة الأنبار كونها محاذية لسوريا، فضلا عن قطع الإمدادات العسكرية لتنظيم (داعش) ثم التوجه للخطوة الثانية وهى تحرير محافظة نينوى.
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