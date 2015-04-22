نواز شريف وقائد الجيش الباكستانى يزوران الرياض لمناقشة الوضع فى اليمن

يتوجه رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف وقائد الجيش راحيل شريف الخميس الى السعودية لمناقشة الوضع فى اليمن، كما أعلنت السلطات الأربعاء فى ختام اجتماع طارىء فى إسلام أباد حول هذه الأزمة.

وكانت باكستان التى يعد جيشها واحدا من اقوى الجيوش فى العالم الإسلامى، رفضت الانضمام الى التحالف العربى الذى تزعمته السعودية ضد المتمردين الشيعة الحوثيين، داعية بالتالى الاطراف الى ايجاد حل سياسى للنزاع اليمنى ، وأشادت السلطات الباكستانية باعلان الرياض أمس عن انتهاء عمليات القصف الجوى، حتى لو أن الغارات تواصلت الأربعاء على المتمردين فى اليمن.

وجاء فى بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء بعد اجتماع مع كبار مسؤولى الحكومة والجيش، أن "رئيس الوزراء يرحب باعلان السعودية تعليق عملياتها للقصف الجوى فى اليمن والدخول فى مرحلة الحوار السياسى"، وأوضحت السلطات أن رئيس الوزراء وقائد الجيش ووزير الدفاع خواجا آصف والمسؤول الثانى فى وزارة الخارجية احمد شودرى، سيقومون الخميس بزيارة تستمر يوما واحدا للسعودية لمناقشة الأزمة اليمنية.

ومنذ بداية الأزمة فى اليمن، تحاول باكستان مراعاة حليفها السعودى الذى يقدم لها مساعدة اقتصادية ثمينة والنفط بأسعار مخفضة، وجارها الإيرانى الذى يدعم تمرد الحوثيين، وفى قرار اتخذوه بالاجماع فى 10 إبريل، دعا النواب الباكستانيون الى الدفاع عن وحدة الأراضى السعودية اذا ما هددتها الازمة اليمنية، وطلبوا من الحكومة الاضطلاع بدور الوسيط فى هذا النزاع.

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