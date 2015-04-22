المتحدث باسم الحوثيين: الحوار الحل الأمثل لحل أى مشكلة

قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، إن الحوار والتفاهم يعد مبدأ أخلاقيا ودينيا ووطنيا، وهو منهج التزمنا به فى مواجهة المشاكل والأزمات، مؤكدا أن مشاركتهم فى مؤتمر الحوار الوطنى كانت إيجابية ومثمرة وبناءة كما وصف ذلك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، بالرغم من جرائم الاغتيالات التى وقعت أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطنى وبعده، والتى راح ضحيتها العديد من الكوادر القانونية والعلمية والصحفية آخرها سفير النوايا الحسنة وعضو مؤتمر الحوار الوطنى عن أنصار الله عبد الكريم الخيوانى.

وأكد فى بيان صحفى أن الحوار الحل الأمثل لحل أى مشكلة، معتبرا جهود الأمم المتحدة فى اليمن جهودا إيجابية، ومواقفها المعلنة ظلت إلى جانب دعم الحوار الوطنى ولقاءات التفاهم، ورفض الحرب العدوانية على اليمن ولهذا نرحب بأى جهود من قبل الأمم المتحدة تقف إلى جانب الحلول السلمية .

وأكد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى التى تم التوافق عليها لا تزال تمثل مرجعية توافقية، وتطبيقها هدف من أهداف ثورة الـ21 من سبتمبر، مشيرا إلى أن اتفاق السلم والشراكة والذى تم التوافق عليه من قبل كل الأطراف السياسية وبرعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يمثل اتفاقا مهما فيما يخص معالجة الاختلالات والتجاوزات لمخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والذى تضمن معالجات مهمة فى إطار السلم والشراكة وشكل الدولة وغيرها من القضايا ذات البعد الوطنى.