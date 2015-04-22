الديوان السنى العراقى: الفساد يخرب الاقتصاد ولا يقل خطورة عن الإرهاب

اعتبر رئيس الديوان الوقف السنى الدكتور محمود الصميدعى الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، وقال: أن من يرتكبون جرائم الفساد يعملون على تخريب الاقتصاد ومناحى الحياة بتدمير النفوس، وهو ماتحرمه القوانين الدينية والدنيوية، وأن الإرهاب يحارب ويقتل ويهجرالمواطنين العراقيين.

ودعا الصميدعى- خلال ندوة فى بغداد اليوم الأربعاء حول وثيقة الديوان لمكافحة الفساد وفق خطة عمل عام 2015- الموظفين ممن يثبت لديهم قضية فساد بالديوان دون اسثناء إلى الإبلاغ فوراً عنها لكى تتخذ الاجراءات القانونية بحقه من اجل محاربة الفساد والابتعاد عن اتهام الناس بالباطل دون دليل.

ووصف المفتش العام فى ديوان الوقف السنى د.عثمان الجحيشى الفساد بأنه "آفة خطيرة تنخر فى جسد المجتمع العراقي" وان هناك اسبابا أدت إلى ذلك ابرزها غياب التشريعات القانونية وعدم تفعيلها وغياب العقوبة الرادعة والواعز الدينى.. داعياً إلى ضرورة العمل كفريق واحد فى ديوان الوقف السنى من اجل محاربة هذه الآفة.

على صعيد آخر، يواصل الديوان حملته أغيثوا كرام الانبار التنسيق مع الوزارات الحكومية والمنظمات الانسانية من اجل اغاثة النازحين من محافظةالأنبار الموجودين فى الجوامع التابعة للديوان فى بغداد.

وقال مدير عام دائرة المؤسسات الدينية والخيرية د.عامر الجنابى أن عدد المراكز والمساجد والجوامع والمخيمات المسؤول عنها ديوان الوقف السنى اكثر من اربعين، والعمل مستمر لفتح العديد من المساجد لإيواء النازحين ومنها فى منطقة الاعظمية ومنطقة أبى غريب.. مشيرا إلى أن الامكانيات ليست كافية ولكن يتم تطويرها يوما بعد يوم.

وأضاف: أن الديوان ينسق مع باقى الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تزويد النازحين بالمولدات والمبردات ورفع مستوى وجبات الطعام، وان الديوان يقوم يوميا بارسال السيارات لنقل النازحين من معبر "بزيبز" إلى مراكز الإيواء، كما يتم تقديم مساعدات طبية وغذائية ومساعدات لوجستية من اغطية وفرش وغيرها.

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