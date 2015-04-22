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ألمانيا تعلن تقديم 6 ملايين يورو مساعدات إنسانية لليمن

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ألمانيا تعلن تقديم 6 ملايين يورو مساعدات إنسانية لليمن ألمانيا تعلن تقديم 6 ملايين يورو مساعدات إنسانية لليمن
دعت الألمانية الأطراف السياسية المعنية فى الأزمة اليمنية بالعمل على تفعيل عملية السلام، وقالت كريستيانه فيرتس، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية الإسهام فى تفعيل العملية السياسية المعلنة فى اليمن.

ونقلت فيرتس عن وزارة الخارجية الألمانية دعوتها للمملكة العربية "أن تتبع الأقوال بالأفعال، وأن توقف استخدام الأسلحة".

ومن جانب آخر أعلنت الحكومة الألمانية عزمها تقديم 6 ملايين يورو كمساعدات إنسانية لليمن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شافر، أنه تم تهجير نحو 150 ألف مواطن يمنى خلال الأسابيع الماضية فقط.

وأشار إلى أنه تم قطع إمدادات المياه والتيار الكهربائى فى الكثير من المناطق، كما أن هناك تراجعا تدريجيا فى حجم السلع الغذائية المتوافرة هناك.

يذكر أن ألمانيا كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن استعدادها لعقد مؤتمر دولى بشأن أزمة اليمن حسبما صرح به وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج.

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مصر 365

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