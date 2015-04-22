اليونيسيف": حملة لتطعيم 7.9 مليون طفل فى السودان ضد الحصبة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن إطلاق حملة ضخمة لوزارة الصحة السودانية بدعم من المنظمة ومبادرة الحصبة الألمانية والشركاء الوطنيين، لتطعيم 7.9 مليون طفل سودانى تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و15 عاما ضد مرض الحصبة، وذلك فى خطوة تعقب واحدة من أسوأ حالات تفشى الحصبة فى تاريخ السودان الحديث.

وقالت اليونيسيف - فى بيان أصدرته بجنيف اليوم الأربعاء - "إنه ومنذ بدء تفشى المرض فى نهاية عام 2014 كانت هناك 1730 حالة إصابة مؤكدة و3175 حالة مشتبه فيها، إضافة إلى 22 حالة وفاة، مشيرة إلى أن منطقة غرب دارفور تبقى الأكثر تضررا بوجود 441 حالة إصابة مؤكدة و5 حالات وفاة، تليها منطقة كسلا وبها 365 حالة إصابة مؤكدة و5 وفيات، ثم ولاية البحر الأحمر وبها 362 حالة إصابة مؤكدة و4 حالات وفاة".

وأضاف البيان أنه رغم أن مرض الحصبة يهدد الحياة إلا أنه يمكن تفاديه بسهولة مع التطعيم فى الوقت المناسب.

وقال جيرت كابيليرى ممثل اليونيسيف فى السودان "إن الحملة التى ستطلق اليوم تستهدف فى البداية 28 من المحليات المتأثرة فى ستة من أعلى الولايات التى تقع فى نطاق خطر تفشى الحصبة، وذلك قبل الانتقال إلى مناطق أخرى تم تحديدها باعتبارها عرضة لخطر تفشى المرض، مبينا أنه بشكل كلى فسيتم استهداف 96 من المناطق المتضررة فى 16 ولاية تواجه هذا الخطر".

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