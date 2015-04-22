فرنسا ترحب بعملية "إعادة الأمل" فى اليمن

رحبت فرنسا بإطلاق عملية "إعادة الأمل" فى اليمن بهدف توصيل المساعدات الإنسانية للأماكن المتضررة وتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى تصريح له اليوم الأربعاء - "إن بلاده تؤكد وقوفها إلى جانب شركائها فى المنطقة لإعادة استقرار ووحدة اليمن.. وهو ما أكد عليه سلفا وزير الخارجية لوران فابيوس".

وأضاف أن باريس تأمل أن يتم تنفيذ هذه العملية بشكل كامل وسريع، كما تدعو كافة الأطراف اليمنية إلى العودة للعملية السياسية من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسى شامل.

وكانت قيادة التحالف العربى المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الميليشيات الحوثية باليمن، قد أعلنت أمس رسميا انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بعد تحقيق أهدافها، وبدء عملية "إعادة الأمل" لتحقيق أهداف عدة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر فى 14 أبريل الجارى، مشددة على سرعة استئناف العملية السياسية فى اليمن.

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