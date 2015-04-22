ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المنازل بمركز البلينا بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة مساكن الأهالي بمركز البلينا.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي اخطاراً بتمكن وحدة مباحث مركز البلينا من ضبط تشكيل عصابي مكون من كلا من عزت عاصم عبد الراضي 22 سنة عامل ،و محمد جمال نور وشهرته “تسريحه” 19 سنة عامل ، وبيشوى نبيل محروس 23 سنة عامل ،و محمد خالد السيد وشهرته “شريحة ” 24 سنة عامل ، وأحمد عز الدولة سليم 26 سنة عامل ،و احمد صالح سليم وشهرته “احمد نانا” 28 سنة عامل) وجميعهم يقيمون مدينة البلينا تخصصوا في سرقة مساكن الأهالي.

واعترف المتهمون بارتكابهم عدد من وقائع تضمنت بلاغ المدعو مايكل ثروت فكرى 29 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بندر البلينا بسرقة خاتم ذهبي وحلق ذهبى ،و بلاغ المدعو احمد محمد عبد الرسول 56 سنة فني كهرباء ومقيم بندر البلينا عن سرقة مبلغ مالي وقدره 2000 جنية من منزله ،و بلاغ المدعو نجاح زغلول محمد 45 سنة مدرس ومقيم بندر البلينا عن محاولة الشروع في سرقة منزله ،و بلاغ المدعو بكرى أبو بكر محمد 39 سنة طبيب بشرى ومقيم البلينا عن محاولة الشروع في سرقة منزله ،و بلاغ المدعو مصطفى طلب هاشم 27 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بندر البلينا عن سرقة خاتم ذهبي ،و بلاغ المدعوخلف على صديق 67 سنة بالمعاش ومقيم بندر البلينا عن سرقة 2 خاتم ذهبي و 2 حلق ومبلغ مالي وقدرة “20000″ عشرون ألف جنيهاً .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .