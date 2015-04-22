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بالأرقام - لماذا مؤمن كان المهاجم المثالي لجاريدو أمام المغرب التطواني

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كان الهدف الرئيسي هو الضغط على الخصم من مناطقه الدفاعية حتى يظل الخط الخلفي للأهلي بعيدا عن القلق.. وهذا الدور أجاده مؤمن زكريا بامتياز وهو يقود هجوم الشياطين الحمر أمام المغرب التطواني.

السؤال الأصعب في تشكيل جاريدو لمباراة المغرب التطواني كان "لماذا استبعدت عماد متعب ولماذا لم تلعب برأس حربة صريح؟".

وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أجاب "لأننا كنا نرغب في الضغط من الأمام على الخصم".

والأرقام تؤكد نجاح مؤمن زكريا في تحقيق ذلك.

الصورة التالية توضح مدى تفوق الأهلي على المغرب التطواني في استرجاع الكرة من الخصم على مدار المباراة بالكامل:

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ويعد مؤمن زكريا من أفضل مستخلصي الكرة من الخصم بـ13 مرة من جانب الأهلي كما يظهر في الصورة التالية:

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فيديو اليوم السابع