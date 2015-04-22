أنا مهندس الصفقات – (2) عدلي القيعي لـ في الجول.. الشك في حجم رأس فلافيو!

الحلقة الثانية - هدف واحد كان كل ما يحلم به عدلي القيعي حتى تتحول صفقة كارثية إلى واحد من أهم الانتدابات التي أجراها في حياته وربما هو من أفضل الأجانب في تاريخ القلعة الحمراء.

عن فلافيو يتحدث القيعي رئيس لجنة التعاقدات الأسبق بالقلعة الحمراء، ويكشف تفاصيل التعاقد مع النجم الأنجولي والشك في قدراته والاستفادة القصوى التي تحققت بسببه للأهلي.

"مهندس الصفقات" يحكي عن رحلته مع القلعة الحمراء، هذا الرجل الذي كان يلعب مبارياته الخاصة في مواسم الانتقالات يتحدث لـFilGoal.com.

الحلقة الأولى كانت عن صفقة إسلام الشاطر التي تغير مسارها أكثر من مرة بسبب "بند مدفون" في عقد اللاعب وبسبب "كلبين".. (اضغط هنا)

وكل ما يلي على لسان عدلي القيعي

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مانويل جوزيه طلبني بعد مواجهة بترو أتليتكو الأنجلولي في دوري الأبطال 2001 .. وكان لديه رغبة وحيدة: تعاقد مع إيفيلينو رجاء يا عدلي.

كنت أنا مهتما بالمجلات الأجنبية، وقد قرأت في وورلد سوكر موضوعا عن لاعب أنجولي يدعى جيلبرتو، معه حديث عن كونه أحد أهم المواهب الشابة في القارة الإفريقية.

عرضت على جوزيه المجلة، فأجابني: "إما أن تتعاقد مع إيفيلينو.. أو تأتي لي بالثنائي معا، ولكن إيفيلينو أهم".

كنت معجبا بجيلبرتو، ليس فقط لبرجله الواسع أو عرضياته المتقنة.. لكن لو تابعتم اللاعب عن قرب ستفهمون ما أقصده.

لم يجد لاعب في الأهلي نفسه تحت ضغط الخصم، إلا وظهر له جيلبرتو لحل الأزمة ومساعدته.. هذا الدور الذي جعلني في وقت ما أتفاوض مع معروف يوسف بعد أول مواسمه مع اتحاد الشرطة، لكن هذه ليست قصتنا الآن.

جاء رئيس بترو أتليتكو إلى مصر ومعه 3 لاعبين.. نزلوا من الطائرة، فوجدت بينهم رجلا قصيرا رأسه كبيرة، يرتدي قميصا مفتوحا حتى بطنه ويتوسط رقبته سلسلة ذهبية ضخمة الحجم للغاية.

من هذا؟

أجاب رئيس بتروأتليتكو: إنه فلافيو. لكنه ليس لك، سأسافر به إلى أوروبا لتسويقه.

طبعا فهمت أن رئيس بترو أتليتكو يستعرض لا أكثر ليرفع من ثمنه. وقد علمت بعدها أن الرجل عرضه على الزمالك في الرحلة نفسها مقابل 250 ألف دولار.

المهم أننا تعاقدنا مع إيفيلينو، وكان ليس سيئا بالمناسبة.. فقط اكتشفنا أنه حاضن لفيروس السل، ليس مصابا بالمرض لكنه حاضن للفيروس.

في تلك الأثناء جاء ماكي، المهاجمي النيجيري فارع الطول.. وجاء العديد من المهاجمين بعده وقبله، ولم ينجح أحد.

وبعد ثلاث سنوات اجتمعت مجددا مع جوزيه، وقلت له: هناك لاعب لديه أرضية بالفعل في النادي.. فما رأيك؟ هل أضم فلافيو الذي عرض علينا من قبل؟

وافق طبعا.

كان الفريق في طريقه للسفر لمواجهة إنيمبا النيجيري.. وكنت في حاجة للاستعانة بأحمد عبده مترجم جوزيه وقتها لأني لا أعرف شيئا عن اللغة البرتغالية.

هنا كانت أزمة، فجوزيه يحتاج للرجل طبعا خلال رحلة الأهلي لمواجهة إنيمبا. ماذا نفعل؟

اتفقنا على أن يسافر عبده معي ليوم واحد، يقوم بالتعارف وأطمئن لأن كل شيء يسير جيدا، ثم يتحرك هو إلى نيجيريا وأبقى أنا لإنهاء الإجراءات في أنجولا.

في تلك الفترة، كان عقد فلافيو على وشك الانتهاء مع فريقه.. 6 أشهر فقط ويصبح حرا، وفزنا به متفوقين على عرض إماراتي، ومحاولة جديدة من الزمالك!

ربما تلك كانت أطول رحلة لي في صفقة، لأني قضيت يومين بعد الاتفاق في أنجولا حتى انتهت كل الإجراءات.

يماني جديد!

حين عدت باللاعب إلى مصر، وجدنا أنه يلعب جيدا ولكن لا يسجل. نظرت إلى رأسه المنبعج من الأمام، وسرحت.

القلق نال مني.. خاصة وقد سألت عنه في أنجولا، وعرفت أن فلافيو تعرض لحادث قوي منذ فترة. ظللت أردد في عقلي "هل تعاقدنا مع محمد يماني أخر".

لكن ما كان يطمئنني أنه يفعل كل شيء في الملعب بشكل سليم، هو فقط ينقصه التسجيل.. لو أحرز هدفا واحدا، لتغير كل شيء.

بعدها انفجر فلافيو.. حتى حين سجل بقفاه والجميع ظن أن الهدف جاء بالحظ لم يفهموا أنه يشير لقفاه لأنه كان يقصد أن يسجل بتلك الطريقة.

بعدها أثبت أنه كان يستخدم كل منطقة في رأسه بشكل غير عادي.

لعب لنا 4 مواسم بـ70 ألف دولار ثم جدد عقده عامين، ثم بعناه بـ275000 يورو للشباب السعودي.

وتحول فلافيو إلى ربما واحدة من أفضل صفقاتي مع الأهلي..

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هل ترغب في معرفة كيف تحول رضا عبد العال للأهلي؟ كيف ترك حسام وإبراهيم القلعة الحمراء؟ أين اختفى عمرو سماكة من أمام الزمالك وفجأة ظهر بالقميص الأحمر؟

انتظروا وترقبوا كتاب "مهندس الصفقات" الذي يطرحه عدلي القيعي قريبا عن أسرار وكواليس رحلته في أكثر من 25 عاما بين جدران القلعة الحمراء..