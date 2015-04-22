بالفيديو.. العارضة تمنع محمد شوقي من أول أهدافه مع المقاولون

كاد أن يسجل محمد شوقي لاعب المقاولون العرب أول أهدافه مع الفريق لولا اصطدام تسديدته بعارضة مرمى نادي بتروجيت في مباراة الفريقين المقامة حاليا في مسابقة الدوري.

استلم شوقي الكرة داخل منطقة الجزاء من زميله إرنست بابا أركو وسدد الكرة في عارضة بتروجيت من على مسافة قريبة جدا كاد معها أن يسجل أول أهدافه مع ذئاب الجبل.

ولا تزال النتيجة هي التعادل 1-1 بين الفريقين في إطار مباريات الجولة 26 على استاد عثمان أحمد عثمان.

ويعود أخر هدف سجله اللاعب الدولي المصري في مسابقة الدوري لموسم 2010-2011 مع فريقه السابق الأهلي في مرمى اتحاد الشرطة.

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