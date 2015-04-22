تشييع جثمان الشهيد وائل طاحون إلى مثواه الأخير بالغربية

شيع أهالى قرية النحارية بكفر الزيات محافظة الغربية، الشهيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام، ورئيس مباحث المطرية السابق، الذى استشهد أمس برصاص الغدر، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بالقرية، وتم لف جثمان الشهيد بعلم مصر ، وهتافات تطالب بالقصاص.

وكان على رأس المشاركين فى تشييع الجنازة محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، واللواء سامح الكيلانى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء عبد الحميد الحفصى، مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالغربية، والعقيد حسن النحراوى مفتش الأمن العام بالغربية، والعميد أشرف دروريش مأمور مركز كفر الزيات، والعقيد سيد عبد العزير رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون وعدد كبير من زملاء الشهيد وأهله وأهل القرية .

جثمان الشهيد وائل طاحون يصل مسقط رأسه بالغربية استعدادا لدفنه

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