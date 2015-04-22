الإعدام لقاتل أخيه وأخته وابنة خالته بسبب الميراث فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار علاء عبد الباقى العفيفى وبعد استطلاع رأى المفتى بإعدام قاتل شقيقه وشقيقته وابنة خالته نتيجة خلافات على الميراث.

بدأت أحداث القضية رقم 13513 جنايات قسم ثان الزقازيق لسنة 2012، يوم 8 سبتمبر 2012، عندما أشعل "هشام.م.ذ" بالاشتراك مع أخته "دعاء" النيران فى مسكن شقيقيهما "محمد" -سائق- بسبب خلافاتهم على الميراث حيث أحدثا ثقبا فى باب المنزل عقب إحكام غلقه وسكبوا منه مادة مشتعلة وأشعلوا النار فاحترقت محتويات المسكن بالكامل.

وتوصلت التحريات إلى أن محمد أقام فى شقة ملكه وأخويه المتهمين واللذين عندما علما غادرا السويس حيث يقيمان وتوجها إلى الشقة المتنازع عليها وهددا أخاهما محمد بحرقه فيها إن لم يغادرها.

اتصل "محمد" بشقيقه الآخر "عصام" - 44 سنة أعمال حرة - وابنة خالته "زينب" المجاورين له لتهدئة الأمور، وعند صعودهما سكبت "دعاء " كمية كبيرة من البنزين على السلم وطلبت من هشام إشعال النار، ما تسبب فى وفاتها "دعاء" وشقيقها "عصام" وابنة خالتهما "زينب" متأثرين بحروق من الدرجة الأولى.

ألقت الشرطة القبض على المتهم "هشام" واعترف بجريمته وأحالته إلى نيابة قسم ثان الزقازيق، فأمرت بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالته محبوسا إلى الجنايات التى أحالت أوراقه لفضيلة المفتى، وصدقت اليوم -بعضوية المستشارين أسامة معوض الحلوانى ورزق السيد محمد وسكرتارية نبيل على حكم إعدامه.