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إيران تعلن وصول سفنها الحربية إلى خليج عدن

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إيران تعلن وصول سفنها الحربية إلى خليج عدن إيران تعلن وصول سفنها الحربية إلى خليج عدن
أعلنت إيران اليوم الأربعاء، وصول سفن حربية إلى خليج عدن، ووفقًا لوكالة فارس الإيرانية وصلت المجموعة الـ34 للسفن التابعة للقوات البحرية للجيش الإيرانى والتى تتكون من الفرقاطة القتالية "البرز" الراجمة للصواريخ وفرقاطة الاسناد "بوشهر"، واللتان بدأتا مهمتهما منذ أسبوعين إلى خليج عدن.

وكان قائد القوة البحرية للجيش الإيرانى الأدميرال حبيب الله سيارى قد صرح بأن مهمة هذه المجموعة البحرية تستغرق نحو 3 أشهر. مؤكدًا أن القوات البحرية الإيرانية متواجدة فى خليج عدن باقتدار وقوة ولا حاجة لرسو سفننا الحربية فى سواحل اليمن.

وأوضح أن سلاح البحر الإيرانى يتواجد فى خليج عدن لمرافقة السفن التجارية ومكافحة القرصنة فى هذه المنطقة التى تعد من الممرات المائية المهمة والإستراتيجية فى العالم.

وكالة فارس: إيران ترسل سفنا حربية لخليج عدن ومضيق باب المندب
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