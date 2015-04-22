عضوة بنادى الجزيرة لوزير الشباب: "عايزين تراك للكلاب وشجرتين"

طالبت سيدة عضو بنادى الجزيرة وزير الشباب خالد عبد العزيز، بعمل مطلع ومنزل على تراك الجرى للكلاب تطلع عليه، فرد الوزير بقوله "أنت تأمرى أى حاجة تانية"، فقالت السيدة "كمان عايزة شجرتين هنا عشان الكلاب تستظل تحتهم"، فرد وزير الشباب "حاضر".

جاء ذلك خلال جولة لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز فى مركز شباب الجزيرة، تمهيدا لافتتاح أعمال التطوير فى استعداد لافتتاحه مايو المقبل.

يذكر أن المهندس خالد عبد العزيز كلف مسئولى مركز شباب الجزيرة خلال تفقده لتطوير المركز الأسبوع الماضى، بإلزام نادى الفروسية بالحد الفاصل بين النادى والمركز.

وكانت وزارة الشباب قد خصصت 250 مليون جنيه لتطوير مركز شباب الجزيرة والذى سينتهى تطويره نهاية الشهر الجارى ليصبح واحدا من المشاريع العملاقة لخدمة الشباب، ويتيح لهم ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية بفضل إنشاءاته المتنوعة.

- وزير الشباب يتفقد غدا أعمال تطوير مركزى الجزيرة والمطرية

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