جثمان الشهيد وائل طاحون يصل مسقط رأسه بالغربية استعدادا لدفنه

وصل جثمان الشهيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام، ورئيس مباحث المطرية السابق، منذ قليل إلى مسقط رأسه بقرية النحارية بكفر الزيات محافظة الغربية، وخرج جموع أهالى القرية لاستقبال جثمان الشهيد، الذى استشهد مع سائقه أمس فى إطلاق نار من قبل إرهابيين.

وحضر عدد القيادات الأمنية بالمحافظة على رأسهم مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا اللواء سامح الكيلانى.

- فى جنازة شهيدى الغدر بالقاهرة.. وزيرا الداخلية والصحة على رأس المشيعين.. ابنة العقيد وائل طاحون تنادى "ياحبيبى يابابا" ونجله ينهار ومجدى عبد الغفار يحتضنه.. ويؤكد: العمليات الخسيسة لن ترهبنا