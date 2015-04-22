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السيسى يبحث مع وزيرى البترول والكهرباء خطط توفير الطاقة قبل فصل الصيف

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السيسى يبحث مع وزيرى البترول والكهرباء خطط توفير الطاقة قبل فصل الصيف السيسى يبحث مع وزيرى البترول والكهرباء خطط توفير الطاقة قبل فصل الصيف
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، بكل من المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تركز الاجتماع على استعراض خطط الدولة والإجراءات التى يتم اتخاذها لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وكذلك من البترول والغاز الطبيعى، وذلك قبل حلول فصل الصيف المقبل.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وذلك من خلال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات فى أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة، وذلك فى إطار التعاقدات والمشروعات التى تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ مع عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة فى مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء.

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