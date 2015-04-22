القوات المسلحة تدفع بـ4 قطع نهرية لانتشال ناقلة الفوسفات الغارقة بنيل قنا

دفعت القوات المسلحة بـ 4 قطع نهرية إلى محافظة قنا لانتشال ناقلة الفوسفات الغارقة بنهر النيل والمحملة بـ 500 طن من الفوسفات على بعد أمتار من كوبرى دندرة لرفع الناقلة بعد الاستعانة بالمعدات اللازمة، كما دفعت وزارة الرى بكراكتين عملاقتين، إحداهما من نجع حمادى والأخرى من إسنا لرفع الناقلة الغارقة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا - فى تصريح له اليوم الأربعاء - إنه تم فتح جميع المحطات التى قامت شركة مياه الشرب بإغلاقها لحين فحص العينات بعد التأكد من صلاحية المياه وعددها 5 محطات بواقع محطتين بمدينة قنا وواحدة بكل من دشنا والوقف ونجع حمادى تم تشغيلها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم سحب كمية السولار المتسربة من خزان الوقود الخاص بالناقلة بواسطة مواسير السحب إلى سيارات خارجية ومنها إلى مجلس المدينة.

"الفوسفات لا يحمل سما قاتلا".. وزير الرى: الحمولة الغارقة بمياه نيل قنا فى حدود المسموح وغير قابلة للذوبان.. ويؤكد: نتيجة تحاليل المياه آمنة.. و"مياه" قنا تنهى حالة الطوارئ وتعلن سلامة مياه النيل

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