مصر تنافس 85 دولة لأول مرة فى الأولمبياد المصرى للفيزياء 25 إبريل

تعقد أولمبياد الفيزياء المصرية الأولى، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية، الراعى الرسمى، وبتنظيم من "مركز العلوم المصرى جيم للأفكار" التابع لمؤسسة السراج للمحتوى والابتكار والممثل الرسمى للأولمبياد بمصر 25 إبريل الجارى.

ومن المقرر، حسب بيان إعلامى من مؤسسة الألفى، أن تشارك مصر للعام الأول بهذا الحدث العلمى العالمى، والذى يعقد منذ 1967 وتشارك به أكثر من 85 دولة، ويعد مقياسا لتشجيع المواهب الطلابية فى مجال الفيزياء على مستوى العالم.

وسيتم اختيار 5 طلاب خلال الاختبار النهائى لتمثيل مصر بالنهائى العالمى والمقام يوليو القادم، بمركز "هومى بهباها" لتعليم العلوم التابع لمؤسسة "تاتا للأبحاث"، وتحت مظلة قسم الطاقة الذرية بالهند، وستقوم مؤسسة الألفى برعاية التدريب وسفر الطلاب لتمثيل مصر بهذا الحدث العالمى كما ستقوم برعاية فعاليات الحدث.

فى سياق متصل، يعقد معرض العلوم والهندسة الوطنى الثانى بمشاركة 170 مشروعا من محافظات مصر من المدارس الفنية والثانوية، بالتوازى مع أولمبياد الفيزياء، تحت رعاية مؤسسة الألفى الراعى البلاتينى، ومؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية الراعى الفضى، وبالشراكة مع المراكز العلمية الاستكشافية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومشروع شراكة التابع لوزارة البحث العلمى.

ويؤهل هذا المعرض الطلاب المتميزين للمشاركة بمعرض تايوان الدولى للعلوم، والمعرض الأوروبى للعلماء الصغار بالتعاون مع وزارة البحث العلمى، ومجموعة من المعارض العلمية الدولية المتميزة بدول شرق آسيا.

يشار إلى أن العام الماضى تأهل فريقان تم تقديم الرعاية لهما من قبل وزارة التربية والتعليم للسفر، وتمثيل مصر بمعرض تايوان الدولى خلال شهر فبراير الماضى، وحقق أحدهما المركز الثالث.

ويساعد المعرض الوطنى على تمكين الطلاب من خطوات التصميم والبحث العلمى، وإنتاج مشاريع تهدف لتحقيق تنمية علمية بمصر، لما لهؤلاء الطلاب من دور أساسى لتحقيق التنمية العلمية المستدامة بالحاضر والمستقبل.