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جثمان رئيس مباحث قسم ثالث العريش يصل الشرقية استعدادا لدفنه

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جثمان رئيس مباحث قسم ثالث العريش يصل الشرقية استعدادا لدفنه جثمان رئيس مباحث قسم ثالث العريش يصل الشرقية استعدادا لدفنه
أفاد اللواء محمد مسعود حكمدار مديرية أمن الشرقية، بوصول جثمان الشهيد الرائد "محمد خالد عبد اللطيف السحيلى" رئيس مباحث قسم ثالث العريش، والذى استشهد صباح اليوم بالمركز الطبى العالمى متأثرا بإصابته بالهجوم الإرهابى على القسم فى 12 من الشهر الحالى، إلى محافظة الشرقية.

وتسلم الجثمان قوة من مديرية أمن الشرقية، استعدادا لتسلميه لأسرته لتأدية صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بقرية حانوت بكفر صقر، بحضور اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية.

يٌذكر أن الشهيد متزوج منذ 8 أعوام، ولديه طفلتان جميلة 7 سنوات، وجنة 3 سنوات، وانتقل للإقامة بالعريش عقب نقله لقسم ثالث العريش.

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