أمن مطروح يضبط 9 متسللين بينهم 4 يحملون جوازات سفر مزورة

تمكنت أجهزة مديرية أمن مطروح، من ضبط 9 أشخاص من محافظة أسيوط، بينهم 4 يحملون جوازات سفر مزورة، بنقطة التفتيش الأمنية، بمدخل مدينة مرسى مطروح، وهم فى طريقهم لتسلل الحدود إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.

كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، باعتزام مجموعة من العمال من محافظة أسيوط، السفر إلى الجماهيرية الليبية، بطريقة غير شرعية، تم إعداد عدة أكمنة تمكن إحداها من ضبطهم بنقطة التفتيش الأمنية بمنطقة الكيلو 20 على طريق مطروح- الإسكندرية أثناء استقلالهم السيارة رقم 1974 ج هــ ن ميكروباص قيادة "فرج.ع.ا"، 30 سنة، سائق، مقيم رأس الحكمة وبرفقته 9 أشخاص وجميعهم مقيمون فى أسيوط .

وبمناقشتهم أكدوا رغبتهم بالسفر إلى دولة ليبيا، عن طريق الدروب الصحراوية، بمعرفة سائق السيارة وآخرين، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 7 آلاف إلى 9 آلاف جنية للفرد الواحد، يتم دفعها لأحد السماسرة، ويدعى "حربى" مقيم أسيوط .

وبفحص جوازات السفر الخاصة بهم، تبين أن جوازات السفر الخاصة بالمتهمين من الخامس وحتى الثامن مزورة، وتبين أن جواز السفر الخاص بالمتهم التاسع لا يخصه. وأكدوا أن المدعو حربى هو القائم بتزوير تلك الجوازات .

تم التنسيق مع فرع الأمن العام، وفرع الأمن الوطنى بمطروح، لفحص المتهمين جنائيًا وسياسيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.

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