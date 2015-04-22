العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية بجوار شرطة النجدة بمطروح

عثرت أجهزة الأمن بمطروح، اليوم الأربعاء، بجوار إدارة شرطة النجدة، على دانة مدفع كبيرة، من مخلفات الحرب العالمية الثانية، المنتشرة بالصحراء الغربية بجوار شرطة النجدة بمطروح.

تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إخطارًا بتلقى قسم شرطة مطروح بلاغًا، بوجود جسم غريب بجوار إدارة شرطة النجدة بمنطقة الكيلو 3 بمدخل مدينة مرسى مطروح.

انتقل على الفور لمكان البلاغ، قيادات المديرية ومفتشو المفرقعات، للمعاينة وتم عمل كردون أمنى، حول مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجسم المعثور عليه عبارة عن جسم أسطوانى الشكل، بطول حوالى 65 سم وقطر 30 سم، يعلوه الصدأ نتيجة العوامل الجوية ويرجح أن يكون من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

تم التحفظ على الدانة، وتعيين الحراسة اللازمة وأخطرت سرية الإزالة بالمنطقة العسكرية الغربية، لرفعها والتعامل معها بمعرفتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة .

- العثور على 44 دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية بمطروح