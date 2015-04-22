أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية بجوار شرطة النجدة بمطروح

Google+ Print
العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية بجوار شرطة النجدة بمطروح العثور على دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية بجوار شرطة النجدة بمطروح
عثرت أجهزة الأمن بمطروح، اليوم الأربعاء، بجوار إدارة شرطة النجدة، على دانة مدفع كبيرة، من مخلفات الحرب العالمية الثانية، المنتشرة بالصحراء الغربية بجوار شرطة النجدة بمطروح.

تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إخطارًا بتلقى قسم شرطة مطروح بلاغًا، بوجود جسم غريب بجوار إدارة شرطة النجدة بمنطقة الكيلو 3 بمدخل مدينة مرسى مطروح.

انتقل على الفور لمكان البلاغ، قيادات المديرية ومفتشو المفرقعات، للمعاينة وتم عمل كردون أمنى، حول مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجسم المعثور عليه عبارة عن جسم أسطوانى الشكل، بطول حوالى 65 سم وقطر 30 سم، يعلوه الصدأ نتيجة العوامل الجوية ويرجح أن يكون من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

تم التحفظ على الدانة، وتعيين الحراسة اللازمة وأخطرت سرية الإزالة بالمنطقة العسكرية الغربية، لرفعها والتعامل معها بمعرفتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة .


>- العثور على 44 دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية بمطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365