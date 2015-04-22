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ملتقى التوظيف يطرح 5 آلاف فرصة بالقطاع الخاص "الاثنين" المقبل بالمنوفية

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ملتقى التوظيف يطرح 5 آلاف فرصة بالقطاع الخاص "الاثنين" المقبل بالمنوفية ملتقى التوظيف يطرح 5 آلاف فرصة بالقطاع الخاص "الاثنين" المقبل بالمنوفية
تنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف لشباب الخريجين، يوم الاثنين المقبل بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مجموعة شركات القطاع الخاص وبمشاركة أكثر من 35 شركة.

وأوضح بيان لوزارة الشباب اليوم أن الملتقى سيوفر 5897 فرصة عمل للشباب من حملة كافة المؤهلات أو بدون مؤهل، وذلك بأرض المعارض باستاد شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمشاركة أصحاب الشركات التى توفر فرص العمل.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن الاستراتيجية العامة للوزارة تضع ضمن أولوياتها، توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، كما تولى اهتماما خاصاً بأبناء محافظات الوجه البحرى بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص عمل حقيقية متنوعة.

وأشار إلى أن الوزارة تتحقق من فرص العمل المتوفرة وتضمن للشاب جديتها والأجر المناسب وظروف العمل التى تتفق والقانون، مناشدا الشباب راغبى العمل الإقبال على الملتقى والتعرف على الفرص التى يوفرها وعدم انتظار العمل الحكومى الذى لم يعد متاحا حاليا.

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