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البدء فى إجراءات تسليم أرض الاستاد الأوليمبى إلى جامعة دمنهور

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البدء فى إجراءات تسليم أرض الاستاد الأوليمبى إلى جامعة دمنهور البدء فى إجراءات تسليم أرض الاستاد الأوليمبى إلى جامعة دمنهور
أعلن الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور عن قيام لجنة من مجلس الوزراء برئاسة المهندس أيمن جوهر لمعاينة أرض الاستاد الأوليمبى، للبدء فى إجراءات تسليمها للجامعة، والتى تبلغ مساحتها 19 فدانا بمنطقة الأبعادية، وكذلك اعتماد ميزانية خاصة بها لتنفيذ مقترح المجمع الطبى للجامعة، مشيرا إلى تحديد المحافظة للجنة اخرى لمعاينة الأرض وتسعيرها لبيعها للجامعة.

جاء ذالك خلال الاجتماع الدورى لمجلس جامعة دمنهور اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ونواب وعمداء كليات الجامعة.

كما أعلن رئيس الجامعة عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد اللائحة الداخلية للساعات المعتمدة بكليتى التربية والصيدلة "مرحلة الدراسات العليا"، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مشروع إنشاء مركز لرعاية المكفوفين بكلية الآداب، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لمركز الاستشارات الجيولوجية والبيئية بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على اهتمام بالعمل مع الجامعة للصالح العام ولصالح طلاب وطالبات الجامعة، مؤكدًا تخصيص 18 ألف متر للقوات المسلحة لعمل "مجمع طبى" عند كوبرى أفلاقة بدمنهور وعمل مشروع لتنمية مدينة رشيد وأدكو.

وأعلن المحافظ خلال حضوره اجتماع مجلس الجامعة عن الحصول على موافقة من رئيس الوزراء بتخصيص 200 فدان لإقامة منطقة صناعية برشيد، مطالبا بفحص جميع المشروعات المقترحة من عمداء الكليات والتى من الممكن الاستفادة منها فى تنمية المجتمع المحلى، بالإضافة إلى إعداد دراسة وتطوير الإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى سليمان نائب ر ئيس الجامعة لشئون البيئة إلى طرح الجامعة لمشروع قومى لتنمية الصحراء بالظهير الصحراوى بوادى النطرون، عبارة عن مشروع إنتاج سمكى، موضحًا تعهد الجامعة بتدريب الطلبة فى هذا المجال.

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