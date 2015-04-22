وقفة للعاملين بالمقاولون العرب بأسوان اعتراضًا على ضوابط صرف البدلات

نظمت مجموعة من العاملين بشركة المقاولون العرب، فرع جنوب الوادى بأسوان، وقفة احتجاجية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر الشركة بطريق السادات جنوب أسوان، لرفض القرار رقم 34 لسنة 2015 م، الذى أصدره مدير الموارد البشرية بالفرع، والخاص ببعض الضوابط المالية للعاملين، من بدلات تذاكر سفر وإقامة للعاملين.

وأوضح المحتجون أن القرار الصادر يطالب العامل بإرفاق تذاكر السفر، حتى يصرف العامل حقه، وهو ما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2013، بعدم تقديم المستندات والمرفقات.

وأشاروا إلى قيام الشركة بصرف مبلغ 45 جنيها فقط كبدل إقامة وإعاشة أثناء المأموريات، بدلا من الإقامة فى استراحات الشركة.

وطالب العاملون بالشركة، بحل نقابة العاملين بالفرع، لعدم وقوفها بجانب العاملين – على حد قولهم – وطالبوا أيضاً بوقف انتداب التعيينات الجديدة من خارج محافظة أسوان، نظراً لعودتهم مرة أخرى لمحافظاتهم، وترك عجز فى العمل بفرع الشركة بمحافظة أسوان.