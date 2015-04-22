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بالصور.. طلاب الإخوان بهندسة الإسكندرية يشعلون الشماريخ داخل الجامعة

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قام الطلاب المنتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بالتظاهر داخل الحرم الجامعى، رفضا للحكم على ‫‏مرسى بالسجن المشدد 20 عاما.

وتجمع العشرات من الطلاب فى ساحة الكلية رافعين إشارات رابعة وصور زملائهم المعتقلين، وجابت التظاهرة ساحة الكلية وأيضا داخل المبانى، واستخدموا الطبول والألعاب النارية.

وخرج الطلاب إلى بوابة أبوقير والمتواجد أمامها قوات الأمن بكثافة خارج أسوار الكلية، وقام الطلاب بإشعال الألعاب النارية وسط هتافات معادية للجيش والشرطة والقضاء، دون وقوع اشتباكات مع قوات الأمن.

طلاب الإرهابية يشعلون الشماريخ -اليوم السابع -4 -2015
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طلاب الإرهابية يشعلون الشماريخ

طلاب الإخوان يرددون هتافات ضد الجيش والقضاء -اليوم السابع -4 -2015
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طلاب الإخوان يرددون هتافات ضد الجيش والقضاء

طلاب الإخوان يرفعون صور زملائهم المحبوسين -اليوم السابع -4 -2015
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طلاب الإخوان يرفعون صور زملائهم المحبوسين

تظاهرة الإخوان داخل الحرم الجامعى بكلية الهندسة -اليوم السابع -4 -2015
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تظاهرة الإخوان داخل الحرم الجامعى بكلية الهندسة

التظاهرة ترفع صورا وشعارات ضد القضاء -اليوم السابع -4 -2015
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التظاهرة ترفع صورا وشعارات ضد القضاء

استخدام الطبول فى التظاهرات -اليوم السابع -4 -2015
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استخدام الطبول فى التظاهرات


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