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رئيس جامعة قناة السويس: عبد الرحمن الأبنودى باقٍ بأعماله الخالدة

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رئيس جامعة قناة السويس: عبد الرحمن الأبنودى باقٍ بأعماله الخالدة رئيس جامعة قناة السويس: عبد الرحمن الأبنودى باقٍ بأعماله الخالدة
نعت جامعة قناة السويس فى بيان لها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، حيث وجه مسئوليها خالص العزاء لأسرته وللشعب المصرى.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة إن الأبنودى باقٍ بشعره، وقصائده، وأعماله الخالدة، وأنه كان أحد الأصوات المميزة فى الشعر المعاصر، والشعر العامى خاصة وكان قريبا من كل طوائف الشعب المصرى.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب إننا فقدنا شاعرًا عظيمًا وقلمًا أمينًا ومواطنًا غيورًا على وطنه وأمته العربية وسيظل اسمه خالدًا عبر السنين ورمزًا وطنيًا وعربيًا نفخر به.. رحم الله الفقيد الغالى ابن المخلص.

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مصر 365

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