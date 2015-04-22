ليلة_الأبطال - فيديو.. ريال مدريد يتأهل دائما بعد التعادل ذهابا عدا مرة وحيدة

تؤكد الحقائق التاريخية أن نادي ريال مدريد من الصعب أن يغادر مسابقة قارية بعد تعادله خارج ملعبه في مباراة الذهاب بالأدوار الإقصائية، فلقد خسر مرة واحدة فقط من أصل 22 مرة سابقة.

ويأمل العملاق الإسباني أن يستمر في تأكيد هذه الأفضلية التاريخية على منافسيه حين يجبرهم على التعادل في ملعبهم، قبل مواجهة جاره أتليتكو مدريد في إياب دور الـ8 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

الفريقان تعادلا بدون أهداف ذهابا ويلتقيان يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابو من أجل مقعد في الدور نصف النهائي بعد أخر مقابلة أوروبية بينهما والتي حسمها ريال مدريد لصالحه في نهائي المسابقة العام الماضي وتوج بالكأس العاشرة في تاريخه بالبطولة بالفوز 4-1.

خسارة وحيدة

تعود الخسارة الوحيدة لنادي القرن ريال مدريد في المسابقات الأوروبية بعد تعادله خارج ملعبه ذهابا في أدوار إقصائية إلى موسم 1990-1991 حين ودع دوري أبطال أوروبا بنظامها القديم من دور الـ8.

المباراة كانت أمام سبارتاك موسكو الروسي، وبعد أن اقتنص ريال مدريد تعادلا ثمينا في لقاء الذهاب دون أهداف وسط 81 ألف مؤازر لأصحاب الأرض، خسر على ملعبه في مفاجأة كبيرة بنتيجة 3-1 على الرغم من تقدمه بهدف سجله مهاجمه وهدافه السابق إميليو بوتراجينيو بعد أول عشر دقائق.

خسر سبارتاك بعد ذلك في نصف النهائي أمام مارسيليا الفرنسي، والأخير خسر نهائي المسابقة أمام رد ستار بلجراد اليوغوسلافي.

أخر فوز.. سبارتاك أيضا

وللصدفة، فإن أخر فوز لريال مدريد على منافس أوروبي بعد تعادله خارج ملعبه ذهابا 0-0 في أدوار إقصائية كانت أمام سبارتاك موسكو أيضا، وفي نفس المرحلة الدور ربع النهائي.

فقبل 10 سنوات من وداع الملكي أمام سبارتاك في المواجهة المذكورة سابقا، تخطى ريال مدريد الفريق الروسي في دور الـ8 موسم 1980-1981 بالفوز 2-0 في مدريد بهدفي إسيدرو دياز بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

في ذلك الموسم، وبعد تخطيه إنتر ميلان الإيطالي في الدور نصف النهائي، خسر ريال مدريد اللقب في المباراة النهائية أمام ليفربول في عهده الذهبي بنتيجة 1-0 بهدف آلان كينيدي.

يدخل ريال مدريد مع مدربه كارلو أنشيلوتي المواجهة أمام أتليتكو مفتقدا للعديد من لاعبيه، على رأسهم المايسترو الكرواتي لوكا مودريتش للإصابة.. إلى جانب ابتعاد جاريث بيل وكريم بنزيمة للسبب نفسه وغياب مارسيلو للإيقاف، فهل ينجح العملاق الملكي بدون أربعة من ركائزه الأساسية في تجاوز عقبة الروخيبلانكوس الصعبة؟