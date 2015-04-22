جوارديولا العبقري.. أفضل مع برشلونة أم بايرن ميونيخ؟

بعد وصول المدرب العبقري جوزيب جوارديولا لمباراته رقم 100 مع نادي بايرن ميونيخ الألماني وسحقه لضيفه بورتو 6-1 في إياب دور الـ8 لدوري الأبطال، هل حقق "بيب" نتائج أفضل مع الفريق البافاري عن التي حققها في أول 100 مباراة مع برشلونة؟

نحن لا نتحدث فقط عن الأرقام وعدد الانتصارات التي تحققت بعد أول 100 مباراة، وإنما أيضا عن البطولات التي نجح "بيب" في إضافتها إلى خزائن النادي في تلك الفترة.. أيهما أفضل يا ترى جوارديولا بايرن أم جوارديولا برشلونة؟

الأرقام

على صعيد الأرقام حقق جوارديولا يوم الثلاثاء فوزه رقم 77 مع بايرن منذ توليه المسؤولية مطلع الموسم الماضي.. خسر 11 مباراة فقط حتى اللحظة من 100 مباراة مع البافاريين.

بينما مع النادي الكاتالوني والذي دربه "بيب" في الفترة ما بين 2009 و2012، حقق الفوز في 71 مباراة من أول 100 وخسر في 10 لقاءات.

الإنجازات

ولكن على الرغم من أفضلية نتائج جوارديولا مع بايرن عن نظيرتها مع برشلونة، فيبقى سجله أفضل كثيرا مع الأخير بعد خوضه 100 مباراة على صعيد الألقاب.

مع برشلونة، وبعد أول مائة مباراة، حقق جوارديولا ست بطولات من أصل ست شارك بها مع الفريق.. أخرها كانت بطولة كأس العالم للأندية 2009 في الإمارات.

بينما مع بايرن، حقق الإسباني أربع بطولات حتى الآن.. الدوري والكأس المحللين العام الماضي، بالإضافة إلى فوزه بكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2013.

وفشل جوادريولا في اعتلاء العرش الأوروبي مع البافاريين في أول موسم له مع الفريق بتلقيه خسارة قاسية أمام ريال مدريد (5-0 بمجموع المباراتين) في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال العام الماضي، وهو عكس ما فعله مع برشلونة في أول موسم حين توج بلقب البطولة على حساب مانشستر يونايتد في النهائي.

الآن، وبعد إطاحته ببورتو من دوري الأبطال، سيخوض جوارديولا نصف النهائي السادس له في المسابقة، فهل سينجح في بلوغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد تتويجي 2009 و2011 مع برشلونة؟