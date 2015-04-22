زيدان: أفضل أزار على ميسي ورونالدو

كشف النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان عن أنه يفضل مهاجم تشيلسي إدين أزار أكثر من الثنائي العالمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأكد زيدان أن الثنائي الأخير هما الأفضل في العالم دون أدنى شك، ولكنه يفضل مشاهدة أزار في أرضية الملعب.

تحدث مدرب الفريق الرديف بنادي ريال مدريد (كاستيا) للموقع الرسمي للفيفا قائلا:"هناك ميسي ورونالدو اللاعبان المذهلان، ولكنني أحب أزار أكثر".

وأضاف "أحب كل شيء يقوم به أزار على أرضية الملعب.. أحب سلوكه، أداؤه الحاسم ومشاهدته يتطور سنة بعد أخرى".

ويقدم اللاعب البلجيكي أداء مذهلا هذا الموسم مع فريقه تشيلسي اقترب به من معانقة لقب الدوري الإنجليزي بتسجيله 13 هدفا في 32 مباراة خاضها بالبطولة.