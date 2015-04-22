أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيدان: أفضل أزار على ميسي ورونالدو

Google+ Print
زيدان: أفضل أزار على ميسي ورونالدو زيدان: أفضل أزار على ميسي ورونالدو

كشف النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان عن أنه يفضل مهاجم تشيلسي إدين أزار أكثر من الثنائي العالمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وأكد زيدان أن الثنائي الأخير هما الأفضل في العالم دون أدنى شك، ولكنه يفضل مشاهدة أزار في أرضية الملعب.

تحدث مدرب الفريق الرديف بنادي ريال مدريد (كاستيا) للموقع الرسمي للفيفا قائلا:"هناك ميسي ورونالدو اللاعبان المذهلان، ولكنني أحب أزار أكثر".

وأضاف "أحب كل شيء يقوم به أزار على أرضية الملعب.. أحب سلوكه، أداؤه الحاسم ومشاهدته يتطور سنة بعد أخرى".

ويقدم اللاعب البلجيكي أداء مذهلا هذا الموسم مع فريقه تشيلسي اقترب به من معانقة لقب الدوري الإنجليزي بتسجيله 13 هدفا في 32 مباراة خاضها بالبطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع