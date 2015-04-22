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تقرير.. يونايتد قدم عرضا رسميا لضم هوميلز

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تقرير.. يونايتد قدم عرضا رسميا لضم هوميلز تقرير.. يونايتد قدم عرضا رسميا لضم هوميلز

أكد تقريرا صحفيا ألمانيا تقديم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا رسميا لبروسيا دورتموند الألماني من أجل ضم مدافعه ماتس هوميلز.

فوفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية فإن يونايتد قدم عرضا قيمته 21 مليون جنيه إسترليني من أجل انتداب المدافع الدولي.

ويسعى يونايتد لانتداب هوميلز منذ فترة طويلة والذي أصبح بقاؤه صعبا في الدوري الألماني مع تأكد رحيل مدرب دورتموند يورجن كلوب مع نهاية الموسم الحالي.

وأشار التقرير إلى أن دورتموند يرغب في رفع القيمة المادية للصفقة إلى 32 مليون جنيه إسترليني والذي يرتبط بعقد مع اللاعب يمتد حتى صيف 2017.

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