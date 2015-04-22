بالصور.. ضبط 7 بنادق آلية وخرطوش بحملة أمنية بجرجا والبلينا سوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة فجر اليوم، استهدفت حائزى الأسلحة النارية بدائرة مركزى جرجا والبلينا، وذلك بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية.

ففى مركز شرطة جرجا تمكن الرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد عبدالرؤف معاون مباحث المركز بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب، من ضبط فيصل فوزى محمد 19 عاما عامل ومقيم مركز جرجا وبحوزته بندقية آلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1488 إدارى مركز جرجا.



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مدير مباحث المديرية ومدير فرع البحث للجنوب ووكيل الفرع وضباط وحدة مباحث جرجا

وتم ضبط عيد عثمان عبد الرحيم 23عاما عامل ومقيم الزواتنة البحرية مركز جرجا وبحوزته بندقية آلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1492 إدارى مركز جرجا وتم ضبط الضبع قمصان مهران 70 عاما عامل ومقيم بندر جرجا وبحوزته بندقية آلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 952 إدارى قسم جرجا، وضبط حمدى على السيد 62 عاما عامل ومقيم شيخ العرب بندر جرجا وبحوزته بندقية آلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 973 إدارى قسم جرجا، وتم ضبط عبد الرحيم صافى عبد الرحيم 45 سنة عامل ومقيم بندار الغربية - مركز جرجا وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 134181 على جسم السلاح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1491 إدارى مركز جرجا .

كما تم ضبط ماهر على خليل 34 عاما عامل ومقيم البربا مركز جرجا وبحوزته بندقية خرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1482 إدارى مركز جرجا، وتم ضبط رمضان جابر أحمد 30 سنة، عامل ومقيم كوم الصعايدة مركز جرجا، وبحوزته بندقية خرطوش، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1493 إدارى مركز جرجا، وتم ضبط عبد الحق شرقاوى عبد الحق 27 سنة عامل ومقيم القرعان مركز جرجا وبحوزته فرد صناعة محلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1487 إدارى مركز جرجا، وتم ضبط محمد فالح صديق 28 سنة، عامل ومقيم بندار الغربية عبد الحكم أبو الحمد عبد الحكم 47 سنة عامل ومقيم مزاتا والشيخ جبر وإسلام محمد بخيت على 34 سنة عامل ومقيم بندر جرجا وناصر عباس على محمد 42 سنة عامل ومقيم بندر جرجا مركز جرجا 5 فرد صناعة محلية وجار تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة.



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البنادق الآلية والخرطوش التى تم ضبطها بحملة جرجا والبلينا

وفى مركز شرطة البلينا تمكن الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع من ضبط جمال أحمد محمد عبد الله وشهرته جمال الخطيب 50 سنة مزارع ومقيم الحجز مركز البلينا وبحوزته بندقية آلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2227 إدارى مركز البلينا، وتم ضبط أحمد عطية عبد الحميد محمد 32 سنة عامل ومقيم الو حلية مركز البلينا وبحوزته بندقية آلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2228 إدارى مركز البلينا، وضبط عماد الدين حشمت محمد 27 عاما عامل ومقيم الزرابى برخيل مركز البلينا وبحوزته بندقية آلية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2232 إدارى مركز البلينا .

كما تم ضبط صدقى البدرى صدقى على 20 عاما عامل ومقيم بر خيل مركز البلينا وبحوزته بندقية آلية وعدد 15 طلقة من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2234 إدارى مركز البلينا، وتم ضبط عاطف صابر عبد الرحيم خليفة 40 سنة عامل ومقيم الوحلية مركز البلينا وبحوزته فرد صناعة محلية جارى تحرير المحضر اللازم بمركز البلينا، وتم ضبط أشرف عبد السلام عبد الرحيم 39 سنة عامل ومقيم برديس- مركز البلينا، وبحوزته فرد صناعة محلية جارى تحرير المحضر اللازم بمركز البلينا.

تم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة المختصة لتتولى التحقيق.



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المضبوطات بعد تحريزها فى حملة جرجا والبلينا



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بندقيتان آليتان وفردان صناعة محلية وذخائر



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بندقيتان آليتان ضمن حملة المضبوطات