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شرطة الاتصالات تضبط 3966 خطا محمولا قبل بيعها بدون عقود فى جنوب سيناء

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شرطة الاتصالات تضبط 3966 خطا محمولا قبل بيعها بدون عقود فى جنوب سيناء شرطة الاتصالات تضبط 3966 خطا محمولا قبل بيعها بدون عقود فى جنوب سيناء
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، حملات موسعة، استهدفت تجار أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر وخطوط المحمول التى تباع للمشتركين دون عقود.

وأسفرت الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجنوب سيناء، عن ضبط 3966 خط "فودافون – اتصالات – موبينيل" قبل بيعها بدون عقود و30 هاتفا مجهولة المصدر، وجهاز تابلت و 8 أجهزة لتفعيل الشرائح و2 جهاز لاب توب مخزن عليهما كميات كبيرة من صور تحقيق إثبات شخصية لاستخدام بياناتها فى تحرير العقود دون علمهم و30 بطاقة تحقيق إثبات شخصية و 1700 عقد غير مكتمل البيانات وكميات كبيرة من صور البطاقات الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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