مجهول يلقى زجاجة مولوتوف على حوش تخزين قطارات المترو بحلوان

ألقى مجهول زجاجة مولوتوف على حوش حلوان لتخزين قطارات المترو، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، دون وقوع مصابين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

كانت تلقى شرطة أول مترو الأنفاق من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين حوش حلوان لتخزين قطارات المترو بإلقاء مجهول زجاجة مولوتوف مشتعلة من الخارج من أعلى السور داخل الحوش، واصطدمت بإحدى عربات المترو المخزنة ثم سقطت على الأرض، حيث تم السيطرة عليها وإخمادها فى الحال بمعرفة الخدمات.

وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهول بالقاء زجاجة مولوتوف مشتعلة من الخارج داخل حوش حلوان اصطدمت بالوحدة رقم 5730 A المخزنة على سكة رقم 7 بالحوش للصيانة ثم سقطت على الأرض، وتمت السيطرة عليها وإخمادها فى الحال بمعرفة الخدمات، ونتج عنها آثار دخان على الوحدة ولم تحدث ثمة تلفيات، وعثر على بقايا زجاجة بلاستيكية المستخدمة فى الواقعة ملقاة على الأرض وبها جزء من جسم معدنى تفوح منها رائحة مادة بترولية وتم تمشيط المنطقة وتعقيم المكان وتبين خلوه من أية أجسام غريبة .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وبناء على طلب اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لأمن القاهرة العام بتنفيذ الإجراءات القانونية، فتحرر المحضر رقم 21/331 أحوال قسم شرطة أول مترو الأنفاق، وجارى إرساله لقسم شرطة حلوان لقيده وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.