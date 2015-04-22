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ضبط 9 أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

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ضبط 9 أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية ضبط 9 أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية
قامت مباحث بمديرية أمن المنوفية، بحملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع مخصبات زراعية بكفر شبرا زنجى مركز الباجور يدار بدون ترخيص ملك وائل حمدى صالح أبو قديحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مدشة لدش المخصبات، وميزان إلكترونى و200 شيكارة مبيدات ماغنيسيوم مائى، و5 أطنان مبيدات ماغنيسيوم و80 شيكارة سلفات ماغنيسيوم، و2 طن سلفات ماغنيسيوم، وبعض لوازم التصنيع.

تم تحرير محضر بالقضية رقم 5977 لسنة 2015 جنح مركز الباجور ضد صاحب المصنع، وذلك لإدارته مصنعا بدون ترخيص وتعبئة أسمدة زراعية مغشوشة بأسماء شركات أخرى للتربح من وراءها، وقد تولت النيابة التحقيق.

وشدد محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة صلاحية السلع، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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مصر 365

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