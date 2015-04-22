ضبط 3 عاطلين سرقوا 3 رؤوس ماشية من حظيرة بمركز طنطا

ألقى ضباط المباحث الجنائية بالغربية القبض على 3عاطلين مسجلين شقى خطر بعد قيامهم بسرقة 3رؤوس ماشية من حظيرة بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا.

كان العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا قد تلقى بلاغا يحمل رقم 9257جنح من مجدى عبدالعظيم محمد عمر 41سنة جزار مقيم قرية ميت حبيش البحريه باكتشافه سرقه 3رؤوس ماشية من داخل حظيرة الماشية الخاصة به، وبإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، ضم العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى والمقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا ومعاونوه، وتوصلت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "ا.ع.ت"- 28سنة عاطل - مقيم الكلاحيه نجع الحمره بمحافظة قنا ( مسجل شقى خطر تحت رقم 581 فئه "ب" ) سبق اتهامه فى ( 12 ) قضية ( سرقة بالإكراه - سرقة مواشى - سلاح نارى ) آخرها القضية رقم 18500 جنايات شمال قنا لسنة 2013 حصر 591 لسنة 2014 غيابى محكوم عليه فيها بالمؤبد فى جلسة 15/11/2014، و "م.م.ا"- 30سنة سائق - مقيم بقرية سبطاس مركز طنطا "ـص.م.ا45 سنة عاطل مسجل شقى خطر مقيم بقرية ميت حبيش البحريه مركز طنطا، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا وبحوزتهم السيارة رقم 801025 نقل الغربية ملك المتهم الأول وعثر بداخلها على ( مقص حديدى )، كما تم ضبط المسروقات ( 3 رأس ماشية ) بإرشاد المتهمين بحظيرة ماشية المتهم الثالث، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المسروقات واتهمهم بالسرقة، تحرر المحضر 12392 جنح مركز طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.