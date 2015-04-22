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إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بالتسبب فى هروب متهم بكفالة 1000 جنيه

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إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بالتسبب فى هروب متهم بكفالة 1000 جنيه إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بالتسبب فى هروب متهم بكفالة 1000 جنيه
أمر محمد أبو سالم وكيل نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، بإخلاء سبيل أمين شرطة، بكفالة 1000 جنيه فى واقعة اتهامه بالتسبب فى هروب موظف بإدارة مرور الدراسة بتلقى رشوة من سراى النيابة.

كان أمين الشرطة اصطحب الموظف المتهم بالرشوة، لعرضه على نيابة منشأة ناصر بمحكمة جنوب القاهرة، وحال وصولهما طلب المرتشى دخول الحمام، وبعد أن فك الأمين الكلابشات من يده، هبر الموظف..تحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بإخلاء سيبل أمين الشرطة، وسماع أقوال أسرة الهارب الذين أكدوا بأنهم لا يعلموا عنه شيئا.

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مصر 365