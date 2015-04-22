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السجن 3 سنوات لعامل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج

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السجن 3 سنوات لعامل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج السجن 3 سنوات لعامل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "محمد.ح.أ" عامل ويقيم بمركز المراغة، بالسجن 3 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد، وعضوية المستشارين وفيق شوقى بسطا، ونبيل حفنى مسلم، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين .

ترجع وقائع القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 31 قطعة من قطع الحشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365